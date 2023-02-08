За январь 2023 года телефонные мошенники украли у жителей Иркутской области 24 миллиона Фото: Прокуратура Иркутской области

Прокуратура Иркутской области напомнила о том, что телефонное мошенничество все также остается распространенным способом обмана жителей.

- Жители региона по-прежнему попадаются на уловки преступников. Только в январе 2023 года зарегистрировано 577 заявлений потерпевших о хищении суммарно около 24 миллионов рублей, - пишет прокуратура.

Потерпевшие передавали мошенникам даже те деньги, которые сами получили в кредит. Злоумышленники их убеждали в том, что их родственники попали в ДТП, о необходимости перевести деньги на безопасные счета. Зачастую в реализации преступных схем использовались «подменные» номера, в том числе правоохранительных органов и банковских организаций.

Прокуратура просит жителей быть более бдительными и не доверять телефонным собеседникам, которые пытаются завладеть вашими деньгами под любым предлогом.