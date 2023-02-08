В 2024 году завершится строительство нового здания поликлиники в Качуге Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", строительство поликлиники в поселке Качуг на 200 посещений в смену идет в соответствии с графиком.

– На площадке завершены земляные работы по устройству котлована и устройству фундаментов, ведутся работы по заливке железобетонных конструкций цокольного этажа, - говорят власти.

Далее по плану заливка бетонных стен, возведение опалубки для стен первого этажа. Затем подрядчик преступит к работе по прокладке инженерных сетей: канализация, водоснабжение и теплоснабжение.

Напомним, строительство поликлиники началось в мае 2022 года.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что новый блок школы №57 в Иркутске готов на 60%. На объекте ежедневно трудятся более 80 человек, а также пять единиц техники. Запас материалов имеется в достаточном количестве, уверяют власти. Объект должны сдать к августу 2023 года.