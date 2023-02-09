276,2 километра автотрасс отремонтируют в Иркутской области Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в этом году в Иркутской области планируется отремонтировать 276,2 километра автотрасс. Работы будут проводить по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

- Для проведения работ направят более 10 миллиардов рублей. Из них 4,7 миллиарда рублей – из федерального бюджета, 4,5 миллиарда рублей – из областного бюджета, 875,6 миллиона рублей – из местных бюджетов, - поясняют власти.

В целом работы пройдут на 69 участках дорог. В частности, это коснется 29 участков дорог регионального значения, 40 - местного значения. Уже заключены контракты для проведения работ.

Подрядчики начали закупать все необходимые материалы. Непосредственно сами работы начнутся сразу, как только позволит погода.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что прием документов стартует в Иркутском суворовском военном училище 15 апреля.