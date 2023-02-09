В Иркутске задержали дроппера, отобравшего у пенсионера 25 тысяч долларов Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции задержали дроппера, который забрал у пенсионера 25 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В отделение полиции обратился пенсионер, он рассказал, что стал жертвой мошенников. В результате у него похитили почти два миллиона рублей, - рассказали в ведомстве.

Схема действий была довольно классическая. Мужчина позвонил мошенник, который представился следователем. Он рассказал, что его внучка попала в ДТП, чтобы ей помочь нужны деньги. Несмотря на то, что его внучка давно живет в Австралии, пенсионер поверил.

К пенсионеру пришел некий курьер и забрал всю сумму. Мужчину задержали сотрудники уголовного розыска в одной из гостиниц Иркутска.

34-летний мужчина нашел работу через популярный мессенджер. Так называемые «кураторы» рассказали ему легенду передачи взяток для правоохранительным органам.