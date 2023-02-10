В Иркутске 26-летний вор-сладкоежка украл из магазина 86 плиток шоколада

В Иркутске вор-сладкоежка украл из магазина 86 плиток шоколада Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские задержали местного жителя, который пытался похитить из магазина сладкое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. -Мужчина зашел в магазин вблизи остановки общественного транспорта "Городок ИВАТУ». Там он набрал в пакет 86 плиток шоколада, попытался покинуть помещение, - говорят в ведомстве.

Мужчину заметил охранник и попытался его остановить, но получил струю перцового спрея в ответ. После этого злоумышленник выбежал из здания, выбросив сладости. Правда, по пути он выронил барсетку со своими документами.

Позднее полицейским удалось поймать подозреваемого. Им оказался 26-летний местный житель. Ранее его привлекали к уголовной ответственности 15 раз. Свою вину в этот раз он признал. Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что экс-сотрудницу банка осудили за использование кредитных карт клиентов в Усолье-Сибирском.