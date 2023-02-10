На Донбасс из Иркутска отправили автомобили с гуманитарной помощью Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Из Иркутска в Луганскую и Донецкую народные республики отправили автомобили с гуманитарной помощью для участников СВО, а также адресные посылки для организаций города Кировска. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-В зону СВО направили продукты питания, воду, сладости средства личной гигиены, медикаменты, а также технические средства, - рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

В частности, отправлены бытовые печи и бензогенераторы. Кроме этого, в распоряжение армии направят три автомобиля.

Среди которых бензогенераторы и бытовые печи. Кроме того, в распоряжение российской армии поступят три автомобиля. Как уточнил Болотов, машины прошли комплексную техническую подготовку и модернизацию в «Иркутскгортрансе».

Помимо этого, частное лицо из поселка Залари направило автомобиль УАЗ. В нем – посылки, собранные жителями Заларинского района и Усть-Илимска, – рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что новое здание детской больницы в Иркутске напротив 130-го квартала построят к 2026 году.