17 тысяч семей Иркутской области оформили ежемесячные выплаты на первого ребенка Фото: Даниил ОПАРИН

С начала 2023 года в Иркутской области оформили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка более чем на 17 тысяч детей. Сумма выплат составила около 250 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального социального фондаю

-Выплату предоставляют на тех детей, которые родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Если же ребенок родился в 2023 году, то выплату предоставляют как единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, - пояснили в фонде.

Выплату предоставляют до трехлетнего возраста ребенка. Отметим, что для того, чтобы назначили пособие, нужно, чтобы доход семьи не превышал двух прожиточных минимумов трудоспособного населения.

В Иркутской области на северных территориях среднедушевой доход семьи не должен превышать 37 058 рублей на каждого члена семьи, на южных – 28 496 рублей.

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