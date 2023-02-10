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НовостиОбщество10 февраля 2023 11:07

17 тысяч семей Иркутской области оформили ежемесячные выплаты на первого ребенка

Выплату предоставляют до трехлетнего возраста ребенка
Елена СИНИЦА
17 тысяч семей Иркутской области оформили ежемесячные выплаты на первого ребенка

17 тысяч семей Иркутской области оформили ежемесячные выплаты на первого ребенка

Фото: Даниил ОПАРИН

С начала 2023 года в Иркутской области оформили ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка более чем на 17 тысяч детей. Сумма выплат составила около 250 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального социального фондаю

-Выплату предоставляют на тех детей, которые родились в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Если же ребенок родился в 2023 году, то выплату предоставляют как единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, - пояснили в фонде.

Выплату предоставляют до трехлетнего возраста ребенка. Отметим, что для того, чтобы назначили пособие, нужно, чтобы доход семьи не превышал двух прожиточных минимумов трудоспособного населения.

В Иркутской области на северных территориях среднедушевой доход семьи не должен превышать 37 058 рублей на каждого члена семьи, на южных – 28 496 рублей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что на Донбасс из Иркутска отправили автомобили с гуманитарной помощью.