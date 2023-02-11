Хоккейный матч с участием звезд мирового спорта пройдет 8 марта на льду Байкала Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

8 марта, в поселке Большое Голоустное в очередной раз состоится хоккейный матч с участием звезд мирового спорта. Команду гостей, как и в прошлые годы, возглавит посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, а в прошлом легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Для игры на льду Байкала будет установлен корт с сетками-уловителями для шайб. Для зрителей и болельщиков предусмотрены трибуны на 400 мест. Гостей и участников матча ждет развлекательная программа. Также будут организованы зоны питания, обогрева и парковочные места, - говорится в сообщении.

По задумке организаторов, это мероприятие в первую очередь призвано привлечь внимание общественности к сохранению природы Байкала и его берегов. Торжественное открытие матча запланировано на 11:00, а начало игры на 12:00. Вход на трибуны свободный.