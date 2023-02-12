12 модульных отелей откроют в Ольхонском районе в 2023 году Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в Ольхонском районе в июле 2023 года откроются новые быстровозводимые модульные отели. Речь идет о Гостевом дворе «Баяр» в этом районе, где в высокой степени готовности находятся 12 некапитальных модулей.

-Объекты находятся в живописной местности на берегу Малого моря. Уже завершились работы по подведению инженерных сетей, выполнен монтаж конструкций, на финишном этапе внутренняя отделка. Проект соответствует требованиям, предъявляемым к получателям субсидии, - говорят власти.

Сейчас разрабатывается концепция набережной, к реализации проекта компания совместно с другими инвесторами и партнерами готова приступить в 2023 году.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что два новых ФАПа открылись в Тайшетском районе. Прием пациентов в новых медучреждениях начнется до конца февраля.