21 проект жителей Иркутска реализуют по программе «Народные инициативы» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В этом году в Иркутске по программе «Народные инициативы» реализуют 21 проект, принадлежащий горожанам. Больше всего новых объектов и общественных пространств появится в Правобережном округе, сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С каждым разом количество заявок растет, так как жители видят конкретные результаты, – рассказал мэр Руслан Болотов. - Осенью поступило 50 предложений, из них были выбраны проекты, которые набрали наибольшее количество голосов.

В прошлом году были реализованы 18 идей иркутян. Среди них – благоустройство сквер возле «Дома ветеранов», восстановление мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, создание скейт-площадки в Парке инициативной молодежи. С начала действия проекта в жизнь было воплощено более 100 инициатив.

Напомним, сегодня, 14 февраля, во всем мире празднуют День всех влюбленных. Ранее «Комсомолка» делилась подробным прогнозом погоды для иркутян. Синоптики пообещали, небесная канцелярия не разочарует горожан. Ведь днем столбик термометра покажет всего -8 градусов. А вот в солнечных лучах погреться не получится, так как будет облачно.