Небесная канцелярия не разочарует горожан в День святого Валентина. Фото: Иван Макеев

После холодного января жители Иркутска радуются относительно теплому февралю. Не разочарует небесная канцелярия горожан и в День святого Валентина. Ведь днем столбик термометра покажет всего -8 градусов. А вот в солнечных лучах погреться не получится, так как будет облачно. Погода в Иркутске 14 февраля 2023 позволит приятно провести праздник.

Погода в Иркутске на 14 февраля 2023

- Утром 14 февраля температура опустится до -15…-19, но уже к обеду потеплеет до -8, - сообщают «КП»-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре. - Вечером столбик термометра покажет -11…-14, а ночью -14…-15.

Также вечером 14 февраля может пойти небольшой снег, поэтому автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее. А днем синоптики обещают слабый ветер, всего 2 метра в секунду. Такая будет погода в Иркутске на 14 февраля 2023.

Напомним, что весь месяц будет теплым и снежным. В большинстве дней на термометрах горожане увидят -11…-16, а иногда до -20. Однако ночью температура будет понижаться до -20…-25.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ожидается невероятное потепление. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 13 по 19 февраля 2023 (подробнее)

Самый тяжелый случай за 10 лет: хирурги успешно пересадили кожу годовалой девочке с некрозом (подробнее)