Среднемесячная температура февраля составит до -14…-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Январь удивлял жителей Иркутской области своей непредсказуемостью и аномальностью. В самом начале месяца пошел дождь, а через пару недель грянул мороз, какого уже не было в Иркутске 22 года! А потом снова потепление до -4. Но небесная канцелярия решила успокоиться и подарить иркутянам стабильный и теплый февраль. Так, среднемесячная температура составит до -14…-19. Погода в Иркутске на февраль 2023 года ожидается без аномалий.

Погода в Иркутске на февраль 2023 года

Температура в первую неделю февраля будет на целых пять градусов выше нормы! А это значит, что выдастся больше теплых дней для прогулок на свежем воздухе. Так, с 1 по 8 февраля ртутный столбик будет показывать днем до -8…-12. А ночами температура будет опускаться до -21…-24. Первые пять дней снега не будет.

- В первую неделю февраля зайдет холодная воздушная масса с севера Красноярского края, - рассказала корреспонденту "КП"- Иркутск начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Но горожане не почувствуют морозов днем, так как выхолаживание будет происходить только ночью. Февраль будет снежный - осадки ожидаются в большинстве дней. Месячное количество снега составит 7-21 миллиметр, что больше нормы.

В большинстве дней жители Иркутска будут видеть на термометрах до -11…-16, а иногда до -20. Ночью преобладающие температуры понизятся до -20…-25. Иногда до -30. Конец месяца будет особенно теплый. Днем будет всего до -5…-10, а ночью до -17…-22. Такова погода в Иркутске на февраль 2023.

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