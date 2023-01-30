Едва не отчислили со ВГИКа: неожиданные факты из биографии Леонида Гайдая

В нашем городе Леонид Гайдай рос, учился и делал первые шаги к успеху. Фото: Регина РАХИМОВА

30 января исполнилось 100 лет со Дня рождения великого советского режиссера Леонида Гайдая. На его душевных комедиях выросло не одно поколение. А жители Иркутска особенно трепетно относятся к праздничной дате. Ведь именно в нашем городе Леонид Гайдай рос, учился и делал первые шаги к успеху. Его юбилей в столице Приангарья отмечают с размахом!

Хоровод водили 400 иркутян

На площади у городского цирка, где стоит памятник режиссеру, собралось около 400 иркутян. Фото: Регина РАХИМОВА

- Несмотря на то, что мы в Сибири и сейчас январь, меня греет добрая энергия людей и их тепло, - широко улыбается внучка Леонида Гайдая Ольга Худякова в разговоре с журналистами. Она прилетела в Иркутск, чтобы поучаствовать во флешмобе к 100-летию режиссера. - Сначала, если честно, у меня был легкий скепсис по поводу хоровода, я не очень понимала, как это будет. Но оказалось, что это отличная идея, которая нас объединяет. Честно говоря, я немного в шоке от количества пришедших людей!

Началось празднование с «Хоровода вокруг Гайдая». Фото: Регина РАХИМОВА

Началось празднование с «Хоровода вокруг Гайдая». На площади у городского цирка, где стоит памятник режиссеру, собралось около 400 иркутян! Играла музыка из его фильмов, звучали крылатые фразы, взрослые и дети смеялись, фотографировались, согревались чаем и кофе. Да еще и с погодой повезло - всего около -5, самое то для праздника на свежем воздухе.

Взрослые и дети смеялись, фотографировались, согревались чаем и кофе. Фото: Регина РАХИМОВА

В обед Ольга Худякова, внучка Гайдая, дала команду запускать хоровод. Желающих поучаствовать было так много, что пришлось запускать четыре круга: три для взрослых и один для малышей. Кружили под всем известную песню про зайцев из фильма "Бриллиантовая рука".

В обед Ольга Худякова, внучка Гайдая, дала команду запускать хоровод. Фото: Регина РАХИМОВА

- Спасибо прекрасному городу Иркутску и его жителям! - воскликнула Ольга после хоровода.

Она, кстати, приехала к нам не в первый раз. Осенью Ольга Худякова приходила к дому, где когда-то жил ее знаменитый дед, а еще рассказывала о нем на встрече с иркутянами.

Его юбилей в столице Приангарья отмечают с размахом! Фото: Регина РАХИМОВА

Режиссера едва не отчислили из ВГИКа

Друзья и ученики Леонида Гайдая тоже поделились воспоминаниями к юбилейной дате. На днях состоялся телемост Москва - Иркутск - Благовещенск - Монте-Карло, посвященный 100-летию Леонида Гайдая. Удивительным фактом поделился ректор ВГИК Владимир Малышев - оказывается, начинающего тогда режиссера чуть не отчислили за плохое поведение!

- Будучи студентом, Леонид Гайдай получил "неудовлетворительно" по мастерству после первого семестра. После чего встал вопрос об отчислении, - рассказывает Владимир Малышев. - Но он признал свои ошибки, написал объяснительную. Может, он чувствовал себя уже готовым мастером... После этого у него были одни четверки и пятерки. Как хорошо, что его тогда не отчислили! Остается загадкой, откуда берутся комедии. Ведь, детство у него было не очень веселое, а потом - война, где он совершал подвиги. Ему пять раз хотели отнять ногу…

Удивительным фактом поделился ректор ВГИК Владимир Малышев - оказывается, начинающего тогда режиссера чуть не отчислили за плохое поведение! Фото: Государственный архив Иркутской области.

Режиссер Карен Шахназаров рассказал, как Леонид Гайдай принимал у него дипломную работу во ВГИКе.

- Нужно было снять 20-минутный фильм, который затем оценивала комиссия. Председателем должен был быть большой мастер, который не преподавал во ВГИКе. Цель - получить пятерку, - вспоминает Карен Шахназаров. - Отличная оценка давала возможность снять полнометражную постановку фильма в любой студии страны. Если студент получал четверку, то он отправлялся в эшелон вторых режиссеров.

Признается, узнав, что председателем будет Леонид Гайдай, Шахназаров слегка расслабился: ведь в его коротком фильме снималась супруга режиссера Нина Гребешкова.

Режиссер Карен Шахназаров рассказал, как Леонид Гайдай принимал у него дипломную работу во ВГИКе. Фото: Государственный архив Иркутской области.

- После просмотра выхожу на публику. Гайдай сидит мрачнее тучи, -продолжает Карен Шахназаров. - Начал задавать мне вопросы про героев. Я думал, что провалил. А вечером звонит Нина Павловна и говорит, что моя картина понравилась Леониду Иовичу. Я получил пятерку! Позже, узнав его, я понял, что такой он человек - замкнутый, молчаливый, стеснительный. Что удивительно, он редко улыбался! Кстати, через несколько лет у нас сложились теплые дружеские отношения.

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