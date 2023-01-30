«Болели мои близкие, я знаю, что это». Мастер перманентного макияжа бесплатно возвращает сибирячкам красоту после рака

Ирина Мироненко возвращает красоту тем, кто борется с онкологией или стали жертвами несчастного случая. Фото: из личного архива Ирины Мироненко

33-летняя иркутянка Ирина Мироненко – профессиональный визажист. В бьюти-индустрии она уже восемь лет. Около года назад сибирячка обучилась технике нанесения перманентного макияжа. И… решила делать его некоторым бесплатно. Например, возвращать красоту тем, кто борется с онкологией или стали жертвами несчастного случая.

- В Москве, Санкт-Петербурге и в других крупных городах мастера по перманентному макияжу уже давно устраивают такие благотворительные акции. А у нас, к сожалению, это не сильно развито, - рассказывает «КП» - Иркутск Ирина Мироненко. – Мне невероятно хочется помочь тем, кто в этом особенно нуждается!

Ирина признается, что помогать людям она решила неслучайно. Фото: из личного архива Ирины Мироненко

О запуске благотворительной акции иркутянка объявила в социальных сетях. Теперь в ежемесячном расписании мастера будет обозначено несколько дней, когда Ирина начнет помогать клиентам бороться с изъянами внешности. Облысение после химиотерапии, шрамы от перенесенных ожогов и операций, «заячья губа», - мастер уверена, что все эти дефекты можно с легкостью исправить благодаря перманентному макияжу.

- Я часто встречаю девушек без бровей или ресниц. Кто-то лишился их из-за химиотерапии, кто-то в результате ожогов. Мы можем с помощью перманента нарисовать брови или сделать так называемую «межресничку» для создания эффекта ресниц. И человек будет выглядеть совершенно по-другому, - рассказывает Ирина. – Тоже самое с губами. Если есть шрамы или отсутствует верхняя губа, мы можем это поправить, очертя контур. Кстати, воспользоваться этой услугой смогут не только женщины, но и мужчины. Техника нанесения перманентного макияжа очень естественная.

В бьюти-индустрии Ирина работает уже 8 лет. Фото: из личного архива Ирины Мироненко

Однако, определенные противопоказания к проведению этой процедуры все же есть. Если это человек, который борется с онкологией, очень важно, чтобы он находился в ремиссии. Каждый случай Ирина будет рассматривать индивидуально и обязательно консультироваться с врачами. Детям до 16 лет потребуется разрешение от родителей.

Ирина признается, что помогать людям она решила неслучайно.

- Я сталкивалась с онкологией, - рассказывает Ирина. – Болели мои близкие. К счастью, все обошлось! Они живы, здоровы. Мы победили рак. Но то, как эти люди боролись с диагнозом, меня невероятно впечатлило. Я знаю, какие последствия есть у этой страшной болезни. Очень важно поддерживать тех, кто сейчас проходит через химиотерапию. И я уверена, что вместе с красотой к клиентам могут прийти новые силы для борьбы с болезнью.

О запуске благотворительной акции иркутянка объявила в социальных сетях. Фото: из личного архива Ирины Мироненко

После запуска акции прошло всего несколько дней. Но как признается Ирина, она уже успела получить несколько откликов и просьб о помощи.

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