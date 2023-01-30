Подарить тепло. Заключенный из Улан-Удэ связал носки для детей Донбасса

За месяц мужчина связал 19 пар носков. Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия

Петелька к петельке, ряд к рядку, и вот уже до мыска остается меньше мизинца. Работают руки мастера ловко и споро. Буквально за пару часов связана очередная пара носков. На этот раз синего цвета. Еще пара петель и готовое изделие отправляется в специальную коробку с пометкой «Донбасс».

Наверное, удивить историями о создании таких посылок вряд ли кого-то можно. Мастерицы со всей страны активно помогают армии и жителям освобожденных территорий. Если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что изготовил эти теплые изделия… заключенный из Бурятии.

Мужчина – один из осужденных участка, функционирующего как исправительный центр, при одной из исправительных колоний Бурятии. Несколько недель назад он взялся за спицы, чтобы связать теплые носки для детей-сирот Луганской и Донецкой народной республик. Видимо, таким образом, житель Улан-Удэ решил быстрее скоротать время в заключении, а заодно оказать помощь тем, кто в ней особенно нуждается сейчас.

Осужденный занимался рукоделием в свободное от основной работы время. Фото: пресс-служба УФСИН России по Республике Бурятия

Рукоделием заключенный занимался в свободное время, после основной работы. На изготовление 19 пар носков у него ушло чуть больше месяца. Изделия вышли разными. Отличаются они размерами и цветом. Сотрудники учреждения собрали носки в посылку и уже совсем скоро передадут ее волонтерам.

- Посылка будет передана сотрудниками учреждения в Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом», для дальнейшего направления в адрес детей-сирот из ДНР и ЛНР, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Республике Бурятия.

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