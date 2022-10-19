Внучка Леонида Гайдая впервые посетит Иркутск 20 октября
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Внучка выдающегося кинорежиссера Леонида Гайдая и известной актрисы Нины Гребешковой впервые посетит Иркутск. В родной город своего деда Ольга Худякова прилетит 20 октября. В этот день «ГайдайЦентр» представит программа праздничных мероприятий, посвященных 100-летию режиссера. Об этом сообщают в пресс-службе музея.
- Ольга родилась в Малайзии, где в то время работали ее родители, - рассказали в «ГайдайЦентре». - Впервые Гайдай увидел внучку, когда ей было уже 10 месяцев. Он мечтал о том, чтобы внучка выбрала актерскую профессию и даже снял ее в своей картине "Частный детектив или Операция «Кооперация», где она сыграла эпизодическую роль вместе со знаменитой Натальей Крачковской.
К слову, сама Ольга о карьере артистки не мечтала и после школы поступила в МГИМО, где закончила факультет международной экономики, а после получения диплома стала работать в банковской сфере.
Напомним, в этом году иркутский музей Гайдая выиграл грант Президентского фонда в размере 9 миллионов рублей на разработку программы празднования, охватывающую всю Россию.
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