«Кадр с пощечиной в фильме «12 стульев» снимали 12 раз». Наталья Варлей о том, как Гайдай грозился лишить ее зарплаты

Творческий вечер Заслуженной артистки РСФСР Натальи Варлей прошел в Иркутске в день столетия со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, 30 января. Фото: Регина РАХИМОВА

Творческий вечер Заслуженной артистки РСФСР Натальи Варлей прошел в Иркутске в день столетия со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, 30 января. Актриса была музой советского кинематографиста. Озвучила фильм «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди» и снялась в двух картинах – «12 стульев» и «Кавказской пленнице». Эта картина и сделала ее знаменитой на весь Советский Союз. И неудивительно, что в день памяти великого мастера комедии Наталья Варлей оказалась в Иркутске. В этом городе Гайдай вырос, окончил школу, отсюда ушел добровольцем на фронт и вернулся с ранением, и начал творческий путь актером драмтеатра.

Первая встреча, по словам Варлей, с мастером комедии произошла в далеком 1967 году. Фото: Регина РАХИМОВА

Во время встречи со зрителями актриса общалась со зрителями, пела, читали стихи, а потом рассказала несколько историй со съемочной площадки, связанных с Леонидом Гайдаем.

Первая встреча, по словам Варлей, с мастером комедии произошла в далеком 1967 году. А началось все с того, что юная циркачка (Варлей окончила цирковое, она – артистка-эквилибристка) снималась на детской киностудии для фильма «Формула радуги». Там-то ее и приметила ассистентка режиссера, которая просто обратила на нее внимание. Позже Наталья получит телеграмму с приглашением посетить Мосфильм, чтобы познакомиться с Гайдаем.

В Иркутске Гайдай вырос, окончил школу, отсюда ушел добровольцем на фронт и вернулся с ранением, и начал творческий путь актером драмтеатра. Фото: Регина РАХИМОВА

- Мне было ужасно интересно с ним познакомиться, - призналась «КП» - Иркутск» Наталья Варлей. - Я насмотрелась его фильмов. В то время была популярна картина «Операция Ы и другие приключения Шурика». Но встретилась я с очень серьезным и даже немного мрачным человеком. Именно таким мне показался Гайдай. Он посмотрел на меня сканирующим взглядом, усадил и начал расспрашивать про цирк, что я люблю, читаю и смотрю. Позже были назначены читка, фотопробы и кинопробы. Так меня и утвердили на роль Нины в фильме «Кавказская пленница». Запомнился мне Гайдай очень серьезным и творческим человеком, у которого в голове картина уже была снята. Он видел каждый кадр в деталях! А его юмор был скрытым, не фонтанирующий. Он - сдержанный человек, а не клоун. Совершенно точно Леонид Иович стал моим крестным отцом в кино.

Во время встречи со зрителями актриса общалась со зрителями, пела, читали стихи. Фото: Регина РАХИМОВА

Плакала, когда Нину озвучивала другая актриса

Несмотря на то, что роль Нины в «Кавказской пленнице» сделала из Варлей настоящую звезду, актриса затаила обиду на режиссера. Многолетнюю! Об этом она рассказывала не раз. Упомянула об этом и в своей книге «Канатоходка». Вспомнила и сейчас. Нина в картине разговаривает не голосом Варлей, а голосом Надежды Румянцевой, а знаменитую песню «Где-то на белом свете» - Аиды Ведищевой. Это молодую актрису задело за живое.

- На 25-летие «Кавказской пленницы» он мне сказал: «Я очень жалею, что озвучил тебя другой актрисой. Я помню, как ты плакала». Я действительно много плакала по этому поводу тогда. Он считал меня цирковой актриской, которой было сложно озвучить. Но озвучивание это тяжелый труд! Ведь, нужно не только попасть в свою артикуляцию, но и сыграть также. Раньше в очень многих фильмах актрисы говорили не своими голосами. Никто из зрителей этого не понимал.

Вообще съемки в «Кавказской пленнице», признается Варлей, давались ей нелегко…

- На площадку привозили в 6 утра, а вызывали в кадр только… в 17.30! – говорит Варлей. - Я, цирковая девочка, которая привыкла активно проводить время, сидела часами и ждала! И отойти – побегать, попрыгать, никуда нельзя, чтобы не испортить костюм и грим. Когда доходила очередь идти в кадр, мне уже ничего не хотелось. Глаз, говорил Леонид Иович, «Не горит. Тусклый!». Чтобы он снова загорелся, приказывал… сбегать по лестнице на четвертый этаж и обратно. «Вот теперь вижу в тебе жизнь!», - после такой пробежки заключал Гайдай (смеется).

Актриса была музой советского кинематографиста. Фото: Регина РАХИМОВА

«Бей по-настоящему!»

Снова на съемочной площадке актриса Наталья Варлей и режиссер Гайдай встретились через несколько лет. К выходу в свет готовился новый хит мастера комедии – «12 стульев». В этой ленте молодой артистке досталась совсем небольшая роль, но яркая! Она сыграла студентку Лизу, жену вегетарианца из коммуналки, где также поселились в поисках сокровищ Остап Бендер и Киса Воробьянинов. Старому ловеласу молоденькая девушка так понравилась, что он пригласил ее в ресторан. Как раз со съемками этой сцены и связана еще одна история…

- Кадр, где Лиза бьет по щеке Кису в исполнении актера Сергея Филиппова, мы снимали 12 раз, - смеется Наталья Варлей. - Я очень берегла коллегу. Не могла и представить, чтобы своей тяжелой цирковой рукой могу ударить уважаемого артиста. А Гайдай очень злился и сердился! Кричал: «Бей по-настоящему иначе я тебе с зарплаты вычту!». И на 12 или 13 дубле я шарахнула Сергея Филиппова. У него соскочило пенсне, на щеке царапина… Я разрыдалась! Гайдай ушел злой с площадки и взял в работу не этот дубль, а первый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Едва не отчислили из ВГИКа: неожиданные факты из биографии Леонида Гайдая (подробнее)

Проводница вышла замуж за заключенного, а он сбежал из колонии и оформил на нее кредиты на 800 тысяч рублей (подробнее)