Наталья Варлей подарила Иркутску портрет Гайдая авторства Никаса Сафронова

Наталья Варлей встретилась с иркутянами. Фото: Регина РАХИМОВА

В день 100-летия Леонида Гайдая, 30 января, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей выступила перед жителями Иркутска на сцене областной филармонии. Она рассказала сибирякам об особенностях работы с киногением и передала городу его детства и юношества подарок от художника Никаса Сафронова.

- Когда я отправлялась сюда, мне мой друг Никас Сафронов передал для иркутян свою работу - он попросил передать портрет Леонида Иовича Гайдая, - сказала Варлей.

Портрет режиссера, на котором он изображен вместе с героями своих известных фильмов, под аплодисменты зрителей был передан в руки министра культуры Иркутской области Олесе Полуниной. По ее словам, картина украсит Иркутский художественный музей, где ее смогут увидеть все желающие.

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