Проводница вышла замуж за заключенного, а он сбежал из колонии и оформил на нее кредиты на 800 тысяч рублей

Осенью 2020 года мужчина сбежал из колонии, подсел в вагон к работавшей супруге и приехал к ней домой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Эта «незаконная» любовь была обречена на провал. Ведь подсудимый, отбывая наказание в местах лишения свободы в Пермском крае, не искал любви, а только наживы и выгоды. Ослепленная чарами зэка, женщина была готова пойти на все ради любимого.

Познакомилась пара, когда 36-летний мужчина уже сидел за имущественные преступления. Но проводница из Забайкалья закрыла глаза на его прошлое и вышла за него замуж. А осенью 2020 года он сбежал из колонии, подсел в вагон к работавшей супруге и приехал к ней домой в поселок Кокуй. О его побеге она не знала.

Мужчина воспользовался доверчивостью женщины. Он дождался ночи, когда суженая уснет, взял ее телефон и оформил два кредита на ее имя на 800 тысяч рублей. Все деньги он проиграл на ставках.

- Непосредственно после этого мужчину задержали, после чего он был направлен в места лишения свободы, - сообщает прокуратура Забайкальского края. - О хищении денежных средств женщина узнала только после того, как ей пришло смс-оповещение из банка о необходимости оплатить кредитную задолженность.

Суд признал мужчину виновным по факту хищения чужого имущества, совершенное с банковского счета в крупном размере. Сейчас Казанова сядет в исправительную колонию особого режима на 4 года и 8 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

- Кроме того, потерпевшая обратилась в суд с иском о признании кредитных договоров незаключенными, в настоящее время гражданское дело по ее иску находится на рассмотрении, - рассказывают в прокуратуре.

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