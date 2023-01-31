Сожгли заживо ради пенсии: подозреваемых в страшном убийстве арестовали в Бурятии

На шее у убитого следователи обнаружили ранение от удара ножом. Фото: СУ СКР по Бурятии

Следователям удалось задержать подозреваемых в страшном убийстве, которое произошло осенью прошлого года в бурятском селе Шигаево. Обожженное тело 63-летнего мужчины нашли в его собственном доме - в подполье. О том, что это чья-то жестокая расправа говорило и ранение на шее пенсионера, оставшееся от удара ножом. Правоохранителями сразу же было возбуждено уголовное дело, однако расследование зашло в тупик. Тогда за него взялась группа более опытных следователей-криминалистов из аппарата следственного управления. Совместно с сотрудниками уголовного розыска местного отдела полиции и республиканского Главка МВД им удалось обнаружить важные улики. Были выдвинуты сазу нескольких версий. Согласно одной из них причиной убийства пожилого сибиряка могли стать деньги, а за преступлением стоял кто-то из приезжих.

- Благодаря кропотливой следственно-оперативной работе по подозрению в совершении убийства пенсионера были задержаны двое мужчин, 27 и 42 лет, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. - Оба в ходе проведенных допросов признали вину и дали подробные показания.

По словам одного из задержанных, он приехал в Шигаево из Улан-Удэ, чтобы навестить знакомого. У него дома они устроили длительное застолье в компании гостей и крепкого алкоголя. Однако вскоре деньги у приятелей закончились. От своего собутыльника они узнали, что в селе живет одинокий мужчина, который недавно получил пенсию.

- 12 ноября 2022 года около полуночи обвиняемые проникли в дом к своей жертве и стали искать деньги, - продолжают раскрывать детали случившегося в республиканском Следкоме. - В этот момент хозяин проснулся от шума. Тогда один из злоумышленников избил его, нанес удар ножом в шею, после чего обвиняемые скинули пенсионера в подполье, закидали хламом и подожгли еще живого.

Раненый хозяин дома погиб, отравившись угарным газом. В это время душегубы продолжали обыскивать комнаты в поисках ценных вещей. Не найдя денег, они прихватили с собой телевизор, но испугавшись, что их поймают, от краденого избавились. Позже этот телевизор стал одной из улик.

- На основании собранных доказательств мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и п. «д», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление и сопряженное с разбоем), - отмечают следователи.

Двое подозреваемых находятся под стражей. Расследование дела продолжается.

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