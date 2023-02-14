10 тысяч тюльпанов вырастили в иркутском «Горзеленхозе» ко Дню всех влюбленных Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

10 тысяч красивейших тюльпанов различных сортов и расцветок распустились в теплицах иркутского «Горзеленхоза» к празднику всех влюбленных. Все они поступят на прилавки магазинов. В этом году специалисты предприятия вырастили в два раза больше цветов, чем в прошлом. А к Международному женскому дню здесь и вовсе побьют рекорд, подготовив 500 тысяч тюльпанов.

- К 8 марта порадуем иркутянок тюльпанами 26 сортов: от снежно-белого до темно-бордового и ярко-алого. Только махровых будет 45 тысяч. Половина сортов – новые для предприятия. Некоторые из них имеют несвойственный весенним цветам аромат. Например, тюльпаны «Чойс» пахнут жасмином, а «Оранж шерпа» - свежесрезанной розой, - рассказала мастер агрокомплекса МУПЭП «Горзеленхоз» Лариса Костиш.

Благодаря автоматизированным многоуровневым теплицам, сотрудники предприятия имеют возможность регулировать высоту и крупность цветов. К тому же, запуск новых теплиц позволил минимизировать использование ручного труда.

Напомним, сегодня, 14 февраля, во всем мире празднуют День всех влюбленных. Ранее «Комсомолка» делилась подробным прогнозом погоды для иркутян. Синоптики пообещали, небесная канцелярия не разочарует горожан. Ведь днем столбик термометра покажет всего -8 градусов. А вот в солнечных лучах погреться не получится, так как будет облачно.