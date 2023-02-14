Хирурги Бодайбо успешно прооперировали пациента с ранением в области сердца. Фото: минздрав Иркутской области

Хирурги в Бодайбо успешно прооперировали пациента с ранением в области сердца. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

- У мужчины было ранение перекарда. Это тонкое образование, которое окружает сердце и отгораживает его от других органов грудной клетки, - рассказали в министерстве.

Так, пациенту остановили кровотечение, провели хирургическое удаление части пораженного перекарда. После этого мужчину переместили в реанимационное отделение. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и находится в активном состоянии.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что пациенту из Иркутска пересадили сердце после успешной процедуры ЭКМО. Пересадку сердца провели специалисты НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России. На специальном медицинском борту мужчину доставили в Москву.