Пациенту из Иркутска пересадили сердце после успешной процедуры ЭКМО Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи Иркутской областной клинической больницы в январе впервые успешно провели процедуру вено-артериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации, которая стала для сибиряка «мостом» к жизненно необходимой операции.

- Благодаря технологии ЭКМО, объединившей в себе искусственные сердце и легкое, наш пациент – отец четверых детей – дождался трансплантации сердца, - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

После того, как состояние пациента стабилизировалось, пересадку сердца провели специалисты НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России. В Москву мужчину доставили специальным медицинским бортом.

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