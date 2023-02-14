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НовостиЗдоровье14 февраля 2023 2:38

Пациенту из Иркутска пересадили сердце после успешной процедуры ЭКМО

Врачи Иркутской областной клинической больницы впервые провели подобную процедуру
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Пациенту из Иркутска пересадили сердце после успешной процедуры ЭКМО

Пациенту из Иркутска пересадили сердце после успешной процедуры ЭКМО

Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи Иркутской областной клинической больницы в январе впервые успешно провели процедуру вено-артериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации, которая стала для сибиряка «мостом» к жизненно необходимой операции.

- Благодаря технологии ЭКМО, объединившей в себе искусственные сердце и легкое, наш пациент – отец четверых детей – дождался трансплантации сердца, - рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

После того, как состояние пациента стабилизировалось, пересадку сердца провели специалисты НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России. В Москву мужчину доставили специальным медицинским бортом.

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