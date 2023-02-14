Жители Иркутской области незаконно вырубили лес на 400 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции проводили рейды в поселке Усть-Уда. В результате были задержаны местные жители за рубку леса без сопроводительных документов.

- Было вырублено11 деревьев объемом более 23 кубических метров в выделе Усть - Удинского участкового лесничества. На месте рубки задержаны двое 20 - летних местных жителя, - рассказали в ведомстве.

Сами задержанные рассказали, что добывали древесину для строительства бани. Полицейские изъяли древесину, бензопилу и трактор.

По оценкам специалистов, ущерб от вырубки составил около 400 тысяч рублей, что является особо крупным размером. Уже заведено уголовное дело.

Двум фигурантам избрана мера пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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