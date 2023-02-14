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НовостиОбщество14 февраля 2023 10:37

Жители Иркутской области незаконно вырубили лес на 400 тысяч рублей

Их уже задержали
Елена СИНИЦА
Жители Иркутской области незаконно вырубили лес на 400 тысяч рублей

Жители Иркутской области незаконно вырубили лес на 400 тысяч рублей

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции проводили рейды в поселке Усть-Уда. В результате были задержаны местные жители за рубку леса без сопроводительных документов.

- Было вырублено11 деревьев объемом более 23 кубических метров в выделе Усть - Удинского участкового лесничества. На месте рубки задержаны двое 20 - летних местных жителя, - рассказали в ведомстве.

Сами задержанные рассказали, что добывали древесину для строительства бани. Полицейские изъяли древесину, бензопилу и трактор.

По оценкам специалистов, ущерб от вырубки составил около 400 тысяч рублей, что является особо крупным размером. Уже заведено уголовное дело.

Двум фигурантам избрана мера пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 10 тысяч тюльпанов вырастили в иркутском «Горзеленхозе» ко Дню всех влюбленных.