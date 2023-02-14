В Катангском районе завели уголовное дело из-за надбавок чиновнику Фото: Даниил ОПАРИН

Уголовное дело о халатности завели в Катангском районе Иркутской области. Причина - надбавки чиновнику. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

На основе распоряжения администрации Катангского района заместителю главы органа местного самоуправления ежемесячно начислялись районные коэффициенты и процентная надбавка за работу в районе Крайнего Севера.

Однако по данным прокуратуры, в этот период (с 2020 по 2022 год) чиновник находился в Иркутске. Таким образом, такие надбавки считаются нарушением законодательства.

В результате бюджету муниципалитета был причинен ущерб в размере более 1,6 миллиона рублей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что жители Иркутской области незаконно вырубили лес на 400 тысяч рублей.

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