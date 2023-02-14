В Иркутской области поймали подозреваемых в похищении двух жителей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области полицейские задержали подозреваемых в похищении людей и вымогательстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области. -Четверо мужчин в Свердловском округе Иркутска незаконно поместили двоих граждан в автомобиль и увезли в лесной массив. Там им угрожали и вымогали у них деньги. Только после того, как потерпевшие передали похитителям деньги в размере 500 тысяч рублей, их отпустили, - говорят в ведомстве.

Теперь двух фигурантов заключили под стражу, а их подельника - под домашний арест. Еще в отношении одного решается вопрос об избрании меры пресечения.

Полиция завела уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, причастен ли к этому преступлению кто-то еще.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Катангском районе завели уголовное дело из-за надбавок чиновнику. Из-за этого бюджету муниципалитета был нанесен ущерб в размере 1,6 миллиона рублей.