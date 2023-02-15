Хотела заработать, а потеряла десятки тысяч: сибирячка повелась на уловки лжеброкера Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Тулуне женщина, желая заработать на бирже, перевела аферистам свои сбережения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Женщина перешла по рекламной ссылке, в которой была информация о дополнительном заработке. Спустя время ей позвонил якобы сотрудник брокерской компании. По просьбе афериста женщина включала «демонстрацию экрана», и под его руководством, переводила на указанные счета деньги, - передает пресс-служба ведомства.

Как итог, женщина потеряла 80 тысяч рублей, которые были на ее кредитной карте. В полиции в очередной раз напомнили, что не стоит переводить деньги на посторонние счета, а также переходить по незнакомым ссылкам. Ни в коем случае нельзя говорить незнакомцам свои персональные данные, номера карт и коды, которые приходят от банка для подтверждения операции.

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