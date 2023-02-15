39-летняя женщина заживо сгорела в бане из-за тепловой пушки в Усть-Ордынском Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Трагедия произошла днем 14 февраля в Эхирит-Булагатском районе. Женщина заживо сгорела из-за короткого замыкания. Компания отдыхала в компании друзей в поселке Усть-Ордынский, после чего 39-летняя сибирячка легла спать в раздевалке бани. Неожиданно загорелась включенная тепловая пушка. Огонь стремительно распространялся по деревянным стенам и кровле. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Когда пожар обнаружили соседи, было уже слишком поздно: погибшую обнаружили внутри горящего строения на диване, - рассказали в ведомстве.

Напомним, 15 февраля в Иркутске спасатели выезжали на тушение хозяйственной постройки на улице Советской. Возгорание ликвидировали около 13:30. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. К счастью, пострадавших нет.

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