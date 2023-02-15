По решению суда в Иркутской области отремонтируют железнодорожный мост на Братской ГЭС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По иску Братского транспортного прокурора суд обязал провести капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ангару. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта на этом мосту. Выяснилось, что не в полной мере соблюдаются правила эксплуатации путей и содержания моста, - говорят в ведомстве.

Тогда прокуратура направила иск в Падунский районный суд Братска Иркутской области с требованием исправить нарушения.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме 13 февраля 2023 года.

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