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НовостиОбщество15 февраля 2023 11:13

По решению суда в Иркутской области отремонтируют железнодорожный мост на Братской ГЭС

Иск прокуратуры удовлетворили 13 февраля
Елена СИНИЦА
По решению суда в Иркутской области отремонтируют железнодорожный мост на Братской ГЭС

По решению суда в Иркутской области отремонтируют железнодорожный мост на Братской ГЭС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По иску Братского транспортного прокурора суд обязал провести капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ангару. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта на этом мосту. Выяснилось, что не в полной мере соблюдаются правила эксплуатации путей и содержания моста, - говорят в ведомстве.

Тогда прокуратура направила иск в Падунский районный суд Братска Иркутской области с требованием исправить нарушения.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме 13 февраля 2023 года.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Тулуне женщина, желая заработать на бирже, перевела аферистам свои сбережения. Она лишилась 80 тысяч рублей, которые хранила на кредитной карте.