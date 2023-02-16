В 2023 году Братский филиал Байкальского госуниверситета не будет набирать студентов Фото: Дмитрий СТЕШИН

Филиал Байкальского государственного университета в Братске не будет набирать новых студентов в 2023 году. Такое заявление сделал первый проректор Байкальского университета Вячеслав Бубнов. Видео опубликовал журналист Павел Степанов.

-В последние три года наблюдалась тенденция к сокращению набора студентов в Братске. Сейчас в филиале вуза - 220 студентов на разных формах обучения. Большинство из них в этом году получит дипломы, - прокомментировал Бубнов.

Всех оставшихся студентов вуз обязуется доучить, добавил он.

Тем не менее мэр города Братска Сергей Серебренников заявил, что провел рабочую встречу с ректором БГУ Виктором Васильевичем Игнатенко.

- Непростая ситуация сложилась в филиале БГУ в городе Братске. Тем не менее, будем искать пути сохранения филиала. Мы все понимаем, что система сохранения и подготовки кадров — это стратегическая задача для любой территории. Для Братска - это супер важная задача, - сказал он.

Он также добавил, что с ректоратом обсуждаются различные варианты.