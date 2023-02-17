В Иркутске озвучили основные претензии жителей к уборке улиц Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске продолжают в ежедневном формате проводить мониторинг качества уборки дворовых территорий многоквартирных домов. С начала года управляющие организации получили 303 предостережения о недопустимости нарушений в части содержания жилых объектов и дворов в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Чаще всего жители жалуются на некачественную очистку тротуаров и дорожек, входных групп, лестниц, крышек канализационных люков, наличие наледи на проезжей части, скопление снега выше допустимого уровня на кровлях и образование сосулек, также фиксируют факты переполненных урн, - говорят в пресс-службе ведомства.

Первый заммэра Иркутска Андрей Южаков уточнил, что во внимание берутся и обращения жителей в социальных сетях. Каждый случай отрабатывают с управляющими организациями. Чаще всего они реагируют оперативно.

До конца марта во дворах будут убираться как ручным, так и механизированным способами. Снег будут счищать с крыш и козырьков. Также будут расчищать тротуары, отмостки и входы в подъезды. Планируется выполнять и грейдирование дворовых и внутриквартальных проездов.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, ледовую переправу на Ольхон открыли на Байкале 17 февраля.