Ледовую переправу на Ольхон открыли на Байкале 17 февраля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Долгожданное событие произошло на Байкале. С сегодняшнего дня, 17 февраля, открыта ледовая переправа, соединившая остров Ольхон с материком. Из-за большого количества трещин, нажимов и торосов строго запрещено выезжать за ограничительные вешки, обращают внимание туристов в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Проверка безопасной эксплуатации ледовой переправы, отслеживание изменения толщины и структуры льда будет осуществляться ежедневно, - отметили в ведомстве.

Напомним, в этом году спасатели долго не давали точных дат открытия переправы на Ольхон. Виной всему нестабильная погода, которая неблагоприятно сказалась на состоянии льда. В середине января стояли морозы до -50, а под конец месяца потеплело до -5. Из-за этого в проливе Малое Море образовалась многокилометровая становая трещина - от мыса Улан-Хада в двух направлениях: в сторону Сармы и Ольхонских ворот.

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