17 февраля в Зиме проходит региональный совет Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сегодня, 17 февраля, в Зиме проходит выездное заседание Регионального совета. В нем принимают участие главы 41 муниципального образования Иркутской области, члены областного правительства, депутаты.

-На заседании совета рассматривают итоги исполнения бюджета в 2022 году, когда экономика находилась под санкционным давлением, - говорят власти.

Кроме этого, будет рассмотрен пятилетний план по строительству, реконструкции, капремонту объектов капитального строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области.

Еще один актуальный вопрос повестки - организация работы на местах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, добавили власти.

Ранее "КП-Иркутска" сообщала, что в Иркутске озвучили основные претензии жителей к уборке улиц. С начала года управляющим организациям выдано 303 предостережения о недопустимости нарушений.