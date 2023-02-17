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НовостиОбщество17 февраля 2023 8:18

17 февраля в Зиме проходит региональный совет

На нем рассмотрят итоги исполнения бюджета за 2022 год
Елена СИНИЦА
17 февраля в Зиме проходит региональный совет

17 февраля в Зиме проходит региональный совет

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Сегодня, 17 февраля, в Зиме проходит выездное заседание Регионального совета. В нем принимают участие главы 41 муниципального образования Иркутской области, члены областного правительства, депутаты.

-На заседании совета рассматривают итоги исполнения бюджета в 2022 году, когда экономика находилась под санкционным давлением, - говорят власти.

Кроме этого, будет рассмотрен пятилетний план по строительству, реконструкции, капремонту объектов капитального строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской области.

Еще один актуальный вопрос повестки - организация работы на местах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, добавили власти.

Ранее "КП-Иркутска" сообщала, что в Иркутске озвучили основные претензии жителей к уборке улиц. С начала года управляющим организациям выдано 303 предостережения о недопустимости нарушений.