Жительницам Иркутской области предложили принять участие в акции "СВОим героям" Фото: Дмитрий СТЕШИН

Жителям Иркутской области предложили поучаствовать в патриотической акции "СВОим героям". Соответствующий пост разместила у себя в социальных сетях председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.

- Участницы акции – наши женщины - записывают трогательные ролики со словами любви и поддержки для наших героев! Словами надежды на скорую встречу и, конечно, веры в Победу! Свои видео открытки они выкладывают в социальные сети с хештегами: #СВОим_героям, #женскоедвижение для того, чтобы каждый мог найти и увидеть их, - рассказывает Дикусарова.

Присоединиться к акции может любая женщина. В частности, можно прочесть стихи, исполнить песню или просто выразить слова поддержки.

Акция продлится до 23 февраля, добавила Дикусарова.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 17 февраля в Зиме проходит региональный совет.