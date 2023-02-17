Российская авиакомпания до 2025 года получит 18 иркутских самолетов. Фото: пресс-служба ОАК

ОАК Госкорпорации Ростех подписала контракты на производство гражданских самолетов, которые будут поставлены эксплуатантам посредством лизинговых компаний. Об этом пресс-служба ОАК сообщает в своем телеграм-канале.

-Одна из компаний получит 63 лайнера, в том числе новейшие МС-21 и SSJ-NEW. Из 63 лайнеров - 18 самолетов МС-21, 34 самолета SSJ-NEW и 11 самолетов Ту-214, - говорят в корпорации.

Со слов генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова, на российский авиапром легла масштабная задача – в короткие сроки развернуть производство и обеспечить авиакомпании современными самолетами и вертолетами.

Для этого уже проделана масштабная работа. Для того, чтобы достичь целей, на два года сдвинули «влево» основные мероприятия по импортозамещению, чтобы российские перевозчики уже в ближайшее время начали получать отечественные суда взамен «боингов» и «эйрбасов», заключил он.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что жительницам Иркутской области предложили принять участие в акции "СВОим героям". можно прочесть стихи, исполнить песню или просто выразить слова поддержки. Акция продлится до 23 февраля.