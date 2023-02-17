Кадры фотографа-любителя из Читы попали в эфир National Geographic

Пресс-секретарь Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк в свободное от работы время занимается фотографией. Чаще всего объектами для ее фото становятся пушистые грызуны - например, белки. Фотографии Виктории активно распространяются по социальным сетям забайкальцев. Но вот неожиданность - появились фото и в эфире National Geographic. Звездой стала сова. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

-Наверное, самая большая удача – это когда мне удалось сфотографировать ястребиную сову, сидящую на березе днем на фоне голубого неба. Эту фотографию взяли в National Geographic. Для меня это было удивительное такое событие, - делится впечатлениями Виктория.

Она отмечает, что фотографии животных стали для нее некой отдушиной, ведь по работе ей приходится фотографировать разве что заседания суда. Однако и с фотографией все оказалось не так просто. Например, однажды белка набросилась на Викторию, и тогда ей пришлось даже ставить прививку от бешенства. Ведь грызун решил ее еще и укусить.

Переходить на портретные или семейные фотосессии Виктория не хочет, отмечая, что с белками договориться куда проще, чем с людьми.