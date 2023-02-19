Новое оборудование приобретут для Иркутского областного перинатального центра. Фото: Минздрав Иркутской области

Два аппарата искусственной вентиляции легких, десять мониторов и дефибрилляторов и два наркозных аппарата закупят для реанимации Иркутского областного перинатального центра. Новое оборудование приобретут также для отделения патологии новорожденных данной клиники. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

- В отделение патологии новорожденных приобретут стойку для ингаляционной терапии оксидом азота, аппарат для гипотермии, оборудование для лазерной коагуляции, - говорят специалисты.

Из областного бюджета на эти приобретения выделят около пятидесяти миллионов рублей. Напомним, что Иркутский областной перинатальный центр структурно относится к Иркутской областной клинической больнице.

ЦИФРА

8.5 тысяч ежегодно получают медицинскую помощь в Иркутском областном перинательном центре

Напомним, в феврале КП-Иркутск рассказывала, какими необычными именами называют детей жители региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08