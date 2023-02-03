Милотина, Один и Алтай. Названы самые необычные имена для новорожденных в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники службы ЗАГС традиционно поделились статистикой за минувший 2022 год. За 12 месяцев в Приангарье на свет появились 24 753 малыша: 12 786 мальчиков и 11 967 девочек. При этом 279 пар стали родителями двойняшек, тройняшки же появились всего в трех семьях. Что же касается самых популярных и редчайших имен для новорожденных?

Имена для мальчиков

Уже много лет подряд лидером рейтинга остается Артем. За год так назвали 602 мальчишек. 515 ребят получили имя Александр. Тройку замыкает Михаил – его выбирали 467 раз.

- Далее следуют имена Матвей (388), Роман (369), Дмитрий (365), Тимофей (360), Иван (336), Максим (336), Лев (323), - приводят данные в ЗАГСе.

Лишь единицы мальчишек смогут похвастаться такими интересными именами как Сократ, Мэлс, Ерофей, Алмаз, Максимус, Один, Одиссей, Олаф-Ливан, Доминик, Алтай, Лавр, Спартак, Август, Авдей, Булат, Радна и Саян.

Имена для девочек

В моде на женские имена все так же стабильно. В Приангарье стало на 585 больше Софий. Это имя долгие годы занимает первое место топа. На второй строчке Ева (457), которое, к слову, в 2021 году было только на седьмой позиции. Чуть менее популярным стала Виктория (406). Также крох часто называли именами: Анна (378), Варвара (371), Алиса (366), Мария (340), Полина (319), Милана (317), Ксения (310).

Обладательницами самых оригинальных имен стали Луна, Ясна, Саяна, Тиффани, Аглая, Златослава, Агния, Марта, Апполинария, Весна, Добромира, Забава, Лорианна, Каролина, Лукреция, Марион-Леа, Милотина, Петра, Эллада, Флора.

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