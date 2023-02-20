В Усолье-Сибирском вынесли приговор женщинам, получавшим выплаты на несуществующих детей Фото: Даниил ОПАРИН

В городе Усолье-Сибирское вынесли приговор по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат на несуществующих детей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

-С декабря 2020 года по апрель 2022 года одна из подсудимых была сотрудником управления социальной защиты населения по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району. Она использовала без разрешения данные других граждан и готовила фиктивные документы о выплате им различных ежемесячных выплат и пособий на несуществующих детей, - говорят в прокуратуре.

После этого женщина убеждала их перечислять ей эти деньги. В частности, так она договорилась и со своей родственницей, поделив выплаты.

Как итог, причинен ущерб в размере 700 тысяч рублей. В апреле 2022 года преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Иркутской области и следователями СК.

Женщин приговорили к лишению свободы от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев условно.

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