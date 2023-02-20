За неделю ОРВИ заболели свыше 21,3 тысячи жителей Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба местного Роспотребнадзора.

-Только за прошедшую неделю, с 13 по 19 февраля, за медицинской помощью обратились 21 322 жителя региона, из них 13352 - дети. Грипп подтвердился у 110 человек, - говорят в ведомстве.

Тем не менее показатель заболеваемости ОРВИ в области ниже эпидемического порога на 17,2%. Чаще всего циркулируют вирусы гриппа А (H1N1)-2009, парагриппа, риновирусов.

Чтобы снизить риски заболеваемости гриппом и ОРВИ, в ведомстве рекомендуют носить маску в общественных местах, мыть руки и пользоваться антисептиком. Также важно соблюдать социальную дистанцию, проводить влажную уборку, проветривать помещения, вести здоровый образ жизни.

Кроме этого, в ведомстве напоминают, что не стоит заниматься самолечением. При первых симптомах стоит обратиться к врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске организуют акцию по экспресс-тестированию на ВИЧ. Она пройдет 21 и 22 февраля. Областной центр СПИД предлагает жителям города пройти его бесплатно и анонимно. (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08