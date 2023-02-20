Жителей Иркутска приглашают пройти тестирование на ВИЧ 21 и 22 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске организуют акцию по экспресс-тестированию на ВИЧ. Она пройдет 21 и 22 февраля. Областной центр СПИД предлагает жителям города пройти его бесплатно и анонимно. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Пройти тестирование можно будет в мобильных пунктах. Они будут работать 21 февраля с 15:00 до 20:00 на площади у дворца спорта «Труд» и 22 февраля с 10:00 до 15:00 на парковке у МУП «Центральный рынок», улица Чехова 22, - говорят в пресс-службе администрации.

Для того, чтобы пройти тестирование, вам будет достаточно 10-15 минут. Специалисты проконсультируют по всем интересующим вопросам.

Ранее сообщалось, что новое оборудование приобретут для Иркутского областного перинатального центра. Планируется закупить два аппарата искусственной вентиляции легких, десять мониторов и дефибрилляторов и два наркозных аппарата.

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