Еще 108 жителей Иркутской области заразились коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Иркутской области обновил статистические данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, по данным на 20 февраля, в области официально подтвердилось 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Случаев смерти именно от коронавируса за сутки зафиксировано не было, а от сопутствующих заболеваний умер один житель нашего региона, - говорят в Роспотребнадзоре области.

С начала пандемии коронавируса в Иркутской области официально подтверждено 362 552 случая новой коронавирусной инфекции. Также зарегистрировано 8883 летальных случая, 963 случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Выздоровели 357 055 человек.

Для того, чтобы снизить риски заражения, иркутян просят надевать защитные маски в общественных местах, в том числе и в транспорте. Также стоит пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Только за прошедшую неделю, с 13 по 19 февраля, за медицинской помощью обратились 21 322 жителя региона, из них 13352 - дети. (подробности).

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08