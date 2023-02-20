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НовостиОбщество20 февраля 2023 8:16

Еще 108 жителей Иркутской области заразились коронавирусом

От сопутствующих заболеваний скончался один житель региона
Елена СИНИЦА
Еще 108 жителей Иркутской области заразились коронавирусом

Еще 108 жителей Иркутской области заразились коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор Иркутской области обновил статистические данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, по данным на 20 февраля, в области официально подтвердилось 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

-Случаев смерти именно от коронавируса за сутки зафиксировано не было, а от сопутствующих заболеваний умер один житель нашего региона, - говорят в Роспотребнадзоре области.

С начала пандемии коронавируса в Иркутской области официально подтверждено 362 552 случая новой коронавирусной инфекции. Также зарегистрировано 8883 летальных случая, 963 случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний. Выздоровели 357 055 человек.

Для того, чтобы снизить риски заражения, иркутян просят надевать защитные маски в общественных местах, в том числе и в транспорте. Также стоит пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.

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В Иркутской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ. Только за прошедшую неделю, с 13 по 19 февраля, за медицинской помощью обратились 21 322 жителя региона, из них 13352 - дети. (подробности).

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