Лжеброкеры украли у пенсионерки из Иркутской области 4 миллиона рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В дежурную часть отдела полиции обратилась жительница Братского района. Пенсионерка рассказала о том, что с конца января по февраль злоумышленники похитили у нее более четырех миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Женщина нашла в интернете объявление о вкладах с высокой прибылью. В рекламе рассказали, что будут выплачиваться хорошие проценты, да и в дальнейшем будет заработок. Пенсионерка зарегистрировалась на сайте, а после ей позвонили якобы сотрудники инвестиционной компании. Они рассказали легенду о крупном заработке под высокий процент, - говорят в ведомстве.

Наивная женщина выполнила все те условия, которые ей назвали аферисты, взяла кредиты и перевела деньги лжеброкерам.

На данный момент телефоны «компаний» выключены.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Ангарске телефонные мошенники украли у двух пенсионерок 400 000 рублей.