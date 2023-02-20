В Тайшете контрабандист вывез лес на 14 миллионов рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Тайшетский транспортный прокурор в феврале 2022 года обратился в суд с иском о взыскании с местного жители 14 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

-Житель Тайшета признан виновным в контрабанде леса. В период 2015-2016 годов осужденный экспортировал из России в Китай лес общим объемом свыше 3 тысяч кубических метров, - говорят в ведомстве.

Общая сумма ущерба составила более 14 миллионов рублей. Прокурор обратился в суд, чтобы с мужчины взыскали эту же сумму. В настоящее время иск прокурора находится на рассмотрении в суде.

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