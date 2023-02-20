В Иркутске следком завел дело из-за мошенничества при строительстве жилых домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске заведено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей было замечено видео с обращением иркутян к

руководству Следственного комитета России. Граждане утверждают, что они являются обманутыми дольщиками одного из ЖК в Ленинском районе Иркутска, - говорят в ведомстве.

Жители отмечают, что строительство ряда блок-секций многоквартирных домов затянулось, также постоянно переносятся сроки сдачи объекта.

По решению руководителя местного следкома заведено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.

Следователями СК проводится сбор и изучение документов по долевому строительству, допрашиваются заявители.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Тайшете контрабандист вывез лес на 14 миллионов рублей.