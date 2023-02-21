Трех жителей Иркутской области осудили за ложные сообщения об актах терроризма Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала текущего года в Приангарье трех человек осудили за ложные сообщения об актах терроризма. Личности телефонных хулиганов в каждом случае устанавливали сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области.

Одним из авторов анонимных звонков стал 78-летний житель Киренска. Летом 2021 года он заявил о якобы готовящемся террористическом акте на одном из энергообъектов региона. За это суд назначил мужчине 1 год ограничения свободы.

В октябре прошлого года еще один сибиряк, на этот раз из Братска, по телефону сообщил в полицию о том, что в одном из отделений банка вскоре произойдет трагедия. Однако террористы оказались вымыслом. 64-летнего горожанина приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Его земляка за подобное преступление осудили на 3 года колонии строгого режима. Такое строгое наказание связано с тем. что ранее 34-летний братчанин привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

Напомним, в Иркутске заведено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве жилых домов. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей следователи заметили видео с обращением иркутян к руководству Следственного комитета России. Люди утверждают, что они являются обманутыми дольщиками одного из ЖК в Ленинском районе. Также они отмечают, что строительство ряда блок-секций многоквартирных домов затянулось, а сроки сдачи объекта постоянно переносятся.