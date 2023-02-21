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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 3:24

Трех жителей Иркутской области осудили за ложные сообщения об актах терроризма

Одному из них назначили 3 года колонии строгого режима
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Трех жителей Иркутской области осудили за ложные сообщения об актах терроризма

Трех жителей Иркутской области осудили за ложные сообщения об актах терроризма

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала текущего года в Приангарье трех человек осудили за ложные сообщения об актах терроризма. Личности телефонных хулиганов в каждом случае устанавливали сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области.

Одним из авторов анонимных звонков стал 78-летний житель Киренска. Летом 2021 года он заявил о якобы готовящемся террористическом акте на одном из энергообъектов региона. За это суд назначил мужчине 1 год ограничения свободы.

В октябре прошлого года еще один сибиряк, на этот раз из Братска, по телефону сообщил в полицию о том, что в одном из отделений банка вскоре произойдет трагедия. Однако террористы оказались вымыслом. 64-летнего горожанина приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Его земляка за подобное преступление осудили на 3 года колонии строгого режима. Такое строгое наказание связано с тем. что ранее 34-летний братчанин привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

Напомним, в Иркутске заведено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве жилых домов. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей следователи заметили видео с обращением иркутян к руководству Следственного комитета России. Люди утверждают, что они являются обманутыми дольщиками одного из ЖК в Ленинском районе. Также они отмечают, что строительство ряда блок-секций многоквартирных домов затянулось, а сроки сдачи объекта постоянно переносятся.