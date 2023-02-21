В Иркутске трех врачей обвиняют в получении взяток на 1,7 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Очередное громкое задержание вновь произошло в Приангарье. На этот раз в коррупции подозревают врачей. По данным следствия, в прошлом году двое специалистов областного психдиспансера вместе с психиатром-наркологом Иркутской районной больницы через посредников получили взятки за фиктивные медицинские справки об отсутствии алкоголя и наркотиков в крови. Благодаря этим заключениям люди могли беспрепятственно купить оружие или получить водительские права. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- Следователями СК при взаимодействии с сотрудниками полиции установлено, что сумма незаконно полученных денежных средств составляет не менее 1,7 млн рублей, - отмечают в ведомстве. - В настоящее время к уголовной ответственности привлечены 3 врача, 3 посредника и 7 взяткодателей. Следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело.

Всех подозреваемых поместили под домашний арест. Устанавливаются другие факты получения взяток в стенах психоневрологического диспансера и других больниц.

Напомним, как ранее сообщала «КП»-Иркутск» в областном центре следователями СК заведено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве жилых домов. В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей сотрудники ведомства заметили видео с обращением горожан к руководству Следственного комитета России. Люди утверждают, что они являются обманутыми дольщиками одного из ЖК в Ленинском районе - строительство ряда блок-секций многоквартирных домов затянулось, а сроки сдачи объекта постоянно переносятся.