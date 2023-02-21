Полномочия пятерых депутатов прекратили в Черемховском районе из-за утраты доверия Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Черемховском районе несколько местных Дум приняли решение о досрочном прекращении полномочий пяти депутатов в связи с утратой доверия. Это было связано с результатами проверки прокуратуры, согласно которым все указанные народные избранники нарушили антикоррупционное законодательство. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Установлено, что в нарушение антикоррупционного законодательства не были представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатом Думы городского округа за прошлый отчетный период 2021 года, а четырьмя депутатами представительных органов сельских поселений Черемховского района в течение 4-х месяцев со дня их избрания, - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Также в период декларационной кампании пятеро депутатов не предоставили сведения о расходах.

Напомним, громкое задержание произошло в Приангарье. По данным следователей СК, в 2022 году двое врачей областного психдиспансера вместе с психиатром-наркологом Иркутской районной больницы через посредников получили взятки за фиктивные медицинские справки об отсутствии алкоголя и наркотиков в крови. Благодаря этим заключениям люди могли беспрепятственно купить оружие или получить водительские права.