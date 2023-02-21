Определены наиболее вероятные маршруты прокладки Южного обхода Иркутска Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск" определены возможные варианты прокладки Южного обхода города. Изучение вероятных маршрутов шло около года.

-Южный обход необходим для разгрузки улиц Иркутска. Во-первых, так получится вывести за город тот транспорт, который едет в сторону Шелехова. Во-вторых, будут созданы альтернативные въезды в крупные микрорайоны Свердловского района Иркутска – Первомайский, Университетский, на Синюшину Гору, - говорят власти.

Фактически Южный обход будет магистральной дорогой второго класса. Здесь можно будет ездить со скоростью 70 километров в час. Дорога будет состоять из четырех полос движения, по 3,5 метра шириной каждая.

Сейчас разработчики предлагают четыре возможных варианта Южного обхода. Они начинаются в разных местах региональной дороги Шелехов – Иркутск и заканчиваются в Первомайском, на транспортном кольце улиц Старокузьмихинской и Академической, на объездной дороге Первомайский – Университетский.

Оптимальный вариант будет выбран на заседании Градостроительного совета Иркутской области. После общественного обсуждения начнется проектирование объекта. Его хотят провести в 2024-2025 годах.

Стоимость строительства дороги будет известна после получения положительного заключения государственной экспертизы.