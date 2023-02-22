Сотую аутологичную трансплантацию костного мозга провели в Иркутске. Фото: Минздрав Иркутской области

Врачи Иркутской областной больницы успешно провели сотую аутологичную (пересадка собственных клеток - прим. ред.) трансплантацию костного мозга. К этой процедуре прибегают при серьезнейших диагнозах, таких как: лейкоз, злокачественная лимфома, врожденный иммунодефицит и многих других. Однако чаще всего таким способом спасают жизни больных раком крови. Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- У пациента берут стволовые клетки и замораживают их. После этого - госпитализация и высокие дозы химиотерапии, которые убивают раковые клетки, но также уничтожают кроветворные стволовые клетки, оставшиеся в костном мозге, - поделились в ведомстве. - Затем пациенту вводят стволовые клетки из криобанка и постепенно у него начинает работать нормальное кроветворение.

С 2021 года в отделении гематологии Иркутской областной больницы также выполнили шесть аллогенных трансплантаций. Этот вид трансплантации стволовых клеток гематологи называют «высшим пилотажем». Пациенту пересаживают подходящие донорские клетки от «генетического близнеца», которого ищут среди родственников или в Национальном регистре доноров костного мозга.

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